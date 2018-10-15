В Тюменской области чиновник наказан за беспредел на 275 тыс. рублей

Тюмень, , 11:05 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности главы администрации поселка Винзили Тюменского района осужден за превышение должностных полномочий — таков итог громкого жилищного скандала. На экс чиновника наложили штраф в 275 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проблемы пятиэтажного жилого дома по ул. Вокзальной, 1 «г» в посёлке Винзили под Тюменью озвучиваются в местной прессе не первый год. Отсыревшие стены, плесень, скачки напряжения в сети, отсутствие горячей воды на верхних этажах, канализация — выгребная яма.

Дом возведён компанией ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис» рядом с её же кирпичным заводом, прописанным по ул. Вокзальной, 1. На суде выяснилось, что многоэтажку возвели в санитарно-защитной зоне завода, разрешение на её строительство администрацией Тюменского района не выдавалось. Сам дом сдан в эксплуатацию в июле 2012 года в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов и проектной документации. Подписано разрешение осуждённым экс-чиновником.

Суд признал бывшего и. о. главы администрации муниципального образования поселок Винзили Тюменского района виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Экс-чиновнику назначен штраф в размере 275 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, он лишён права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года.