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Правительство РФ может освободить предприятия ОПК от выплаты дивидендов

Экономика

Подобная мера позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов

Москва, 15 октября 2018, 10:36 — REGNUM  Правительство РФ может освободить предприятия оборонно-промышленного комплекса от выплаты дивидендов, соответствующее предложение содержится в проекте плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в экономику страны, сообщает 15 октября РБК со ссылкой на два источника.

Отмечается, что подобная мера позволит направить прибыль предприятий на реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, это попытка нейтрализовать эффект санкций и стимулировать производство гражданской продукции, отмечает издание. Как сообщало ИА REGNUM, ранее США расширил санкции в отношении России, дополнительно включив в чёрный список 33 российских физических и юридических лица. Ограничительные меры введены в отношении лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с российской разведкой или оборонно-промышленным комплексом.

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Правительство России
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