Понедельник, 15 Октября 2018 года
10:59:16 МСК

В Угличе создали фермент для импортозамещения в сыроделии

Экономика

Он дешевле импортных аналогов

В Угличе создали фермент для импортозамещения в сыроделии
Иллюстрация: Yarregion.ru
Золотая медаль выставки

г. Углич, Ярославская область, 15 октября 2018, 10:25 — REGNUM  Фермент для производства сыра, разработанный в Угличе Ярославской области, получил оценку на XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Продукция способна заменить импортные аналоги, которые сейчас в основном используются в российском сыроделии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия города Углича был отмечен золотой наградой выставки.

Более 90 процентов ферментов, необходимых для сыроделия, представлено на рынке зарубежными компаниями. Мы разработали свой, который можно поставить в одну линейку с самыми лучшими импортными ферментами. Он обеспечивает хороший выход сыра при необходимых органолептических показателях и увеличивает срок его хранения, — сказала заведующая отделом информационных технологий и маркетинга ВНИИМС Елена Дмитриева.

Фермент, разработанный ярославскими учеными, на 25 — 50% дешевле импортных аналогов. Сейчас он производится на экспериментально-производственном стенде ВНИИМС и внедряется на молокоперерабатывающих предприятиях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Импортозамещение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить