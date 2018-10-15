В Угличе создали фермент для импортозамещения в сыроделии

г. Углич, Ярославская область, , 10:25 — REGNUM Фермент для производства сыра, разработанный в Угличе Ярославской области, получил оценку на XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Продукция способна заменить импортные аналоги, которые сейчас в основном используются в российском сыроделии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия города Углича был отмечен золотой наградой выставки.

Более 90 процентов ферментов, необходимых для сыроделия, представлено на рынке зарубежными компаниями. Мы разработали свой, который можно поставить в одну линейку с самыми лучшими импортными ферментами. Он обеспечивает хороший выход сыра при необходимых органолептических показателях и увеличивает срок его хранения, — сказала заведующая отделом информационных технологий и маркетинга ВНИИМС Елена Дмитриева.

Фермент, разработанный ярославскими учеными, на 25 — 50% дешевле импортных аналогов. Сейчас он производится на экспериментально-производственном стенде ВНИИМС и внедряется на молокоперерабатывающих предприятиях.