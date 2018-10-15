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Более 50 тыс заявок поступило на конкурс «Лидеры России» к утру 15 октября

Экономика

Среди федеральных округов пока лидирует ЦФО

Москва, 15 октября 2018, 10:19 — REGNUM  Количество регистраций на Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг к утру 15 октября превысило 50 тысяч. Среди федеральных округов пока лидирует Центральный — из регионов ЦФО 36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников. На втором месте Приволжский федеральный округ, из которого на данный момент 15,6% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный федеральный округ (12,8%), Сибирский (9,8%), Уральский (9,7%), Южный (8,8%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (3,1%).

Регионом-лидером по-прежнему остается Москва, из этого региона 21,1% участников, затем идет Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)

Заявки на конкурс принимаются до 24 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую 12 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

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