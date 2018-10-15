Более 50 тыс заявок поступило на конкурс «Лидеры России» к утру 15 октября

Москва, , 10:19 — REGNUM Количество регистраций на Конкурс управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг к утру 15 октября превысило 50 тысяч. Среди федеральных округов пока лидирует Центральный — из регионов ЦФО 36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников. На втором месте Приволжский федеральный округ, из которого на данный момент 15,6% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный федеральный округ (12,8%), Сибирский (9,8%), Уральский (9,7%), Южный (8,8%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (3,1%).

Регионом-лидером по-прежнему остается Москва, из этого региона 21,1% участников, затем идет Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%)

Заявки на конкурс принимаются до 24 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую 12 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Читайте ранее на эту тему: Стартовал второй сезон кадрового конкурса «Лидеры России»