Мэрия Якутска продаёт арестованный джип за 2,6 млн рублей

Якутск, , 10:05 — REGNUM Администрация столицы Якутии начала размещать к продаже принадлежащие муниципальным предприятиям внедорожники. Через сайт объявлений за 2,6 млн рублей продаётся джип Toyota Land Cruiser, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В объявлении указано, что реализация внедорожника будет происходить через торги. Также известно, что 3 октября на регистрационные действия с автомобилем был наложен запрет службой судебных приставов исполнителей.

Как сообщало ранее Якутия.инфо, на балансе муниципальных предприятий Якутска находится три автомобиля Toyota Land Cruiser. Две машины принадлежат МУП «Агентство по развитию территорий», а третья — управлению по делам главы города. При этом средства, вырученные от продажи принадлежащих МУП «АРТ» внедорожников, как анонсировалось, будут направлены на погашение долгов муниципального предприятия, пакет нерешенных финансовых вопросов которого составляет порядка 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам инвентаризации в мэрии Якутска было выявлено, что на её балансе находятся 13 автомобилей, четыре из них — повышенной комфортности. Машины представительского класса новое руководство города собирается продать, взамен купить один УАЗ «Патриот».

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