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Производство молока в Казахстане выросло на 7,7%

Экономика

Молочные предприятия Казахстана почти полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка

Производство молока в Казахстане выросло на 7,7%
Хлеб с молоком

Астана, 15 октября 2018, 10:02 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года предприятия Казахстана произвели 340,3 тыс. тонн молока и сливок, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 15 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

В Северо-Казахстанской области произвели 87,5 тыс. тонн молока и сливок или 25,7% от общего объема, в Алма-Атинской области — 69 тыс. тонн (20,3%), в Кустанайской области — 56,5 тыс. тонн (16,6%). Молочные предприятия Казахстана удовлетворяют внутренний спрос на 96,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне фермеры Северо-Казахстанской области пожаловались на руководство молочных заводов, которое отказалось принимать молоко, несмотря на низкую загруженность производства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане фермеры жалуются на проблему со сбытом молока

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Экономика Казахстана
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