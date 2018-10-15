Для 35% жителей Испании налоговое бремя кажется невыносимым — опрос

Мадрид, , 09:39 — REGNUM Восемь из десяти жителей Испании не надеются на какие-либо улучшения в экономике страны в ближайшие месяцы, пишет газета El Mundo 15 октября.

Согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой Ipsos в конце сентября — начале октября, 78% испанцев не верят вовсе или слабо верят в улучшение экономики в ближайшие месяцы. Респонденты не доверяют мерам правительства по сокращению дефицита бюджета, на котором настаивает Брюссель.

Даже большинство избирателей правящей сейчас Испанской социалистической рабочей партии полагает, что приоритетом правительства должен быть контроль государственных расходов с целью иметь возможность снизить налоги, вместо того чтобы поднимать их для поддержания социальных расходов.

При этом 52% респондентов обеспокоены своим положением в ближайшие месяцы.

46% опрошенных считают, что экономическая ситуация ухудшилась в последний год, 40% полагают, что она остается на том же уровне. Лишь 12% видят позитивные изменения.

Большинство опрошенных (число не указано) считают, что испанцы платят больше налогов, чем другие жители Евросоюза. 35% называют налоговую нагрузку невыносимой, 39% считают ее «очень сильной, но терпимой», 12% считают ее недостаточной и лишь 10% удовлетворены уровнем налогов. Оставшиеся 4% не могут определиться с ответом.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2019 году экономический рост Испании упадет с 2,7% до 2,2%. Это превратит Испанию в самую «затормозившую» из крупных экономик Евросоюза.