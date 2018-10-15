В Хабаровском крае определили лучшего экспортера по итогам 2017 года

Хабаровск, , 09:28 — REGNUM Амурский судостроительный завод стал победителем конкурса «Лучший экспортер Хабаровского края по итогам 2017 года в I категории», сообщает пресс-служба предприятия.

Награда, учрежденная правительством Хабаровского края, была вручена представителю завода в рамках состоявшегося на прошлой неделе III Дальневосточного форума предпринимателей «Перспективы бизнеса в центрах экономического роста».

В описании конкурса на портале внешнеэкономической деятельности региона сообщается, что участниками конкурса в 1-й категории могут стать предприятия с объемом экспорта свыше $10 млн.

Целью конкурса является продвижение на внешних рынках российских брендов, диверсификация регионального экспорта. Также организаторы рассчитывают популяризировать экспортную деятельность и сформировать в крае конкурентоспособный хозяйственный комплекс, обеспечивающий высокий уровень и качество жизни населения края.

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