Собственники элитного жилья в Алма-Ате задолжали государству около $500 тыс

Алма-Ата, Казахстан, , 09:22 — REGNUM Владельцы элитного жилья в Алма-Ате задолжали государству 160 млн тенге ($431 866) в виде налогов на имущество и землю, сообщает 15 октября издание Zakon. kz со ссылкой на управление государственных доходов по Медеускому району Алма-Аты.

В ведомстве привели пример: собственник особняка стоимостью 185 млн тенге ($500 тыс.) и площадью более 1 тыс. кв. м задолжал в бюджет 1,1 млн тенге ($2 969). В настоящее время готовятся налоговые приказы, через которые налоговые исполнители могут ограничить банковские операции собственников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года налоговая задолженность граждан Казахстана по транспорту составила 18,8 млрд тенге ($50,5 млн по курсу на 5 октября 2018 года).

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