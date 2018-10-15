СМИ узнали стоимость первого атомного ледокола «Лидер»

Москва, , 09:05 — REGNUM Максимальная стоимость первого российского атомного ледокола «Лидер» составит 98,6 млрд рублей без учета НДС и дополнительных трат, сообщает 15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева.

По данным издания, строительством ледокола займется судоверфь «Роснефти» — «Звезда», расположенная на Дальнем Востоке. Сумма строительства не включает в себя банковских гарантий, страхования на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

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Ожидается, что подписать контракт на строительство первого атомного ледокола должны до декабря 2019 года, заложить его планируют не позднее февраля 2020 года, а к 2027 году строительство должно быть завершено. Закладка второго и третьего ледокола запланирована на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, проект ледокола 10 510 «Лидер» мощностью 120 МВт уже разработан конструкторским бюро «Айсберг». Судно может стать единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать самую широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути, и тем самым позволит России завоевать восточные рынки.

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