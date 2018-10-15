Доходы авиакомпаний Казахстана выросли на 18%

Астана, , 08:40 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года доходы предприятий воздушного транспорта в Казахстане составили 224,8 млрд тенге ($607 млн), что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 15 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период число пассажиров воздушного транспорта составило 5,5 млн человек, что на 12,7% больше, чем годом ранее. Перевозка грузов воздушным транспортом выросла на 9%, до 14,9 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября авиационные власти Казахстана и США обсудили организацию прямого авиасообщения. Стороны обсудили также нормативную базу для организации авиасообщения.

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