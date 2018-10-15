Количество микрокредитных организаций в Казахстане сократилось на 10%

Астана, , 08:30 — REGNUM По итогам первого полугодия количество микрокредитных организаций в Казахстане составило 236, что на 9,9% меньше, чем годом ранее. Об этом 15 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Количество микрокредитных организаций сокращается пятый год подряд — в 2013 году в республике насчитывалось 744 организации. За отчетный период количество микрокредитов увеличилось на 27,3%, до 192,5 тыс. Общая сумма кредитов составила 70,8 млрд тенге ($191 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предложило установить для молодежи приоритетное право на получение микрокредитов.

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