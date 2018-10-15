Китай: USMCA не должен становиться оправданием чей-то исключительности

Пекин, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил по телефону проблемы международной торговли со своим мексиканским коллегой Луисом Видегараем Касо, сообщает агентство Синьхуа.

Во время телефонного разговора, который состоялся 13 октября, стороны обсудили недавнее подписание трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). По словам Видегарая, Мексика является независимым суверенным государством и подписание указанного выше соглашения никак не повлияет на отношения с Китаем ни в какой плоскости. При этом, Китай, по его словам, является стоящим и надежным партнером Мексики.

Ван, в свою очередь, отметил, что Китай и Мексика, будучи всесторонними стратегическими партнерами, всегда доверяли друг другу, проявляя взаимопонимание и поддержку по ключевым проблемам. Никакие двусторонние или многосторонние соглашения о свободной торговле не должны при этом быть направлены против третьих лиц или быть использованы для давления на других игроков. В то же время, обе стороны пришли к единому мнению о необходимости защиты свободной торговли.

«Никакие двусторонние или многосторонние соглашения о свободной торговле не должны быть направлены против третьих лиц или использоваться для давления на других игроков, их законных прав и инитересов, а также не должны служить оправданием исключительности», — заявил Ван.

Напомним, что соглашение USMCA было заключено вместо Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) в октябре текущего года. При этом, как отмечает министр торговли США Уилбур Росс, если одна из трех заключивших соглашение стран заключит сделку со странами с «нерыночной экономикой», оставшиеся игроки имеют право выйти из USMCA.

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