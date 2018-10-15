Казахстан занял 13 место на III Паразиатсих играх в Индонезии

Астана, , 08:03 — REGNUM В общем медальном зачете III Паразиатских игр в Индонезии сборная Казахстана заняла 13-е место. Об этом сообщается на официальном сайте игр.

Паралимпийцы из Казахстана завоевали пять золотых медалей, 15 — серебряных и 13 — бронзовых. Две золотые медали сборной принес пловец Нурлан Салимгереев. Пловчиха Зульфия Габидуллина завоевала пять медалей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−13 октября в Индонезии состоялись III Паразиатские игры, в которых приняли участие сборные из 44 стран мира. В общем медальном зачете первое место занял Китай, на втором месте — Южная Корея, на третьем — Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: Пловец из Казахстана завоевал «золото» на III Паразиатских играх