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Производство бензина в Казахстане выросло на 22%

Экономика

Производство мазута сократилось на 9,4%, до 2,1 млн тонн

Производство бензина в Казахстане выросло на 22%
Иллюстрация: Gazprom-neft.ru
НПЗ

Астана, 15 октября 2018, 07:49 — REGNUM  За девять месяцев 2018 года объем производства бензина в Казахстане составил 2,84 млн тонн, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объем производства керосина увеличился на 15%, до 241,9 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 6,3%, до 1,8 млн тонн, газойля — на 4,6%, до 3,5 млн тонн. Производство мазута сократилось на 9,4%, до 2,1 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября министерства энергетики Казахстана и России согласовали поставки нефти и нефтепродуктов. Главы ведомств подписали межправительственный протокол, который вносит изменения в соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставки нефти и нефтепродуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Казахстан согласовали поставки нефти и нефтепродуктов

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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