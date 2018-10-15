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В Казахстане на 13% выросло количество уголовных дел по контрабанде

Экономика

Железнодорожным транспортом в Казахстан завозится 76% контрабандных товаров

Астана, 15 октября 2018, 07:33 — REGNUM  В 2018 году в Казахстане возбуждено 67 уголовных дел по экономической контрабанде, что на 13,3% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.

Вопросы контрабанды были рассмотрены на заседании коллегии по противодействию экономической контрабанде с участием сотрудников транспортной прокуратуры и комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

В ходе заседания также отмечалось, что железнодорожным транспортом в республику завозится 76% контрабандных товаров, автомобильным — 24%. По итогам заседания руководителям поручено усилить работу по противодействию контрабанде.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле департамент комитета национальной безопасности по Джамбульской (Жамбылской) области Казахстана пресек деятельность организованной преступной группы (ОПГ) по контрабанде сжиженного газа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане пресекли контрабанду сжиженного газа

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Контрабанда и борьба с ней
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