СМИ узнали о намерении России помочь Ирану обойти санкции США

Иерусалим, , 07:23 — REGNUM Россия планирует оказать помощь Ирану в создании механизма обхода санкций США. Об этом сообщает израильское агентство mako.co.il со ссылкой на секретный документ министерства иностранных дел Израиля.

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Согласно документу, договорённость о помощи, которая поможет минимизировать ущерб от американских ограничений, была достигнута в ходе встречи глав России, Ирана и Турции в Тегеране 7 сентября. Как поясняет на своей официальной странице в Twitter автор статьи Дана Вайс, Иран будет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, а уже оттуда нефть по всему миру будет продавать уже российская сторона.

https://twitter.com/danawt/status/1051525016863612928

Также утверждается, что создание такого механизма поддержат и европейские страны, которые пытаются таким способом сохранить ядерную сделку с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех санкций против Ирана, включая санкции против стран, ведущих бизнес с исламской республикой.

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В свою очередь ЕС пытается защитить свои интересы в этой исламской республике, включая применение так называемого блокирующего закона. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что страны ЕС создают специальный финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход американских санкций.

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