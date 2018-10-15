В Китае зафиксирован бум предпринимательства в инновационных сферах

Пекин, , 06:54 — REGNUM Новые драйверы экономического роста, появившиеся в результате массового предпринимательства и инноваций, дали около 70% новых рабочих мест в Китае, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

К концу 2017 года в Китае было 21,8 предпринимателей на тысячу человек, а общее число предпринимателей выросло на 16,9% в сравнении с 2016 годом, достигнув отметки 30,34 млн человек, говорится в докладе NDRC.

Согласно докладу, вновь зарегистрированные предприятия появляются в основном в зарождающихся отраслях, включая современное производство, услуги торговли, образование, науку и технологии, где замечен в среднем наивысший рост.

Напомним, что с 2015 года правительство Китая представило целый ряд инициатив с целью продвижения и развития массового предпринимательства и инноваций. Усилия привели к значительным результатам. В частности, указанные сферы начали переживать бурный рост. За первую половину 2018 года в среднем в день регистрировалось порядка 18,1 тыс. новых предприятий.