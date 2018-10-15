О миллионах и распродаже: банкротство старейшего нижегородского завода

Нижний Новгород, , 05:49 — REGNUM В банкротном деле старейшего предприятия Нижегородской области ОАО «РУМО», специализирующегося на выпуске судовых двигателей, после некоторого затишья снова развернулись судебные баталии. Основной кредитор — АО «НК Банк» пытается обжаловать вступление в реестр кредиторов бывшего акционера и продажу части имущества предприятия с торгов. По первому вопросу подана апелляционная жалоба, а рассмотрение второго спора отложено до 21 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ОАО «РУМО» ведёт свою историю с предприятия, созданного в Риге в 1874 году, а в 1915 году оно было эвакуировано в Нижний Новгород. В годы Великой Отечественной войны на мощностях завода выпускали оборонную продукцию, в настоящее время это крупнейший в стране производитель судовых двигателей, насосов и другого оборудования.

В конце 2017 года в открытых источниках упоминалось намерение ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» из Ленинградской области выкупить производственные мощности и конструкторскую документацию нижегородского предприятия.

В июле 2016 года в отношении ОАО было введено наблюдение как первый этап процедуры банкротства, инициатором которой стало само предприятие. Долги перед кредиторами составляют почти 3 млрд рублей. Основными владельцами на конец декабря 2016 года были Ирина Чадаева — почти 26% и Виктор Егоров — свыше 194%.

Позднее Ирина Чадаева лишилась своей доли акций ОАО. В середине сентября 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области установил процессуальное правопреемство Чадаевой по отношению к требованиям АО «НК Банк», включенным в реестр требований ОАО «РУМО» в части четырёх кредитных договоров на общую сумму 24,3 млн рублей «вместе с правами требования по договору залога №1364-З от 30.12.2014 года» и установил, что требования подлежат удовлетворению за счёт имущества, которое было заложено.

«В обоснование заявленных требований Чадаева И.Ю. ссылается на факт того, что АО «НК Банк» получило возмещение части своих требований к ОАО «Румо» за счет реализации акций ОАО «Румо» в размере 29,97% уставного капитала, залогодателем которых по обеспечению требований к ОАО «Румо» выступала Чадаева И. Ю», — отмечалось в материалах суда и уточнялось, что в реестр включены требования банка на сумму 542 792 840 рублей 7 копеек, как требования, обеспеченные залогом имущества должника.

Замещение кредитора по части требований не устроило банк, он пытается обжаловать вердикт. Апелляционная жалоба направлена во вторую инстанцию.

Еще одним ходатайством банк требует признать недействительными торги и договоры купли-продажи, заключенные по итогам торгов в декабре 2017 года. Претензии поданы к нижегородскому управлению Росимущества, состав лотов, продажа которых оспаривается, не уточняется. Слушания начнутся 21 ноября 2018 года.

Отметим, на сегодня также еще не рассмотрены требования бывшего акционера Чадаевой на общую сумму 1 189 499 589 рублей. Из-за этого судом отложено заседание, на котором должен быть рассмотрен вопрос о переходе к следующему этапу процедуры банкротства и первое собрание кредиторов. Отчет временного управляющего суд должен рассмотреть 22 ноября.

Также напомним, в июле 2018 года Территориальное управление Росимущества в Нижегородской области сообщило о продаже с торгов двух цехов предприятия — чугунно-литейного цеха №12 и механического цеха №9. Сообщалось, что взыскателем выступает коллектив предприятия, которому по зарплате задолжали свыше 23 млн рублей. Имущество продавалось как арестованное, но аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников.