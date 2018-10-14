Всемирный банк даст Индонезии $1 млрд на восстановление после землетрясений

Джакарта, , 11:20 — REGNUM Всемирный банк выделит Индонезии миллиард долларов на восстановление после двух разрушительных землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба организации.

По словам директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой, правительство Индонезии прилагает серьезные усилия по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения районам.

Полным ходом идёт восстановление инфраструктуры и в связи с этим Всемирный банк оказывает Индонезии поддержку в размере до одного миллиарда долларов.

Предполагается, что те средства, которые Всемирный банк выделит Индонезии, будут использоваться для оказания денежной помощи 150 тысяч семей, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Также средства пойдут на восстановление важных объектов инфраструктуры — больниц, школ, мостов, дорог, объектов водоснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на индонезийском острове Ломбок произошли два землетрясения магнитудой 7 и 6,9. Число погибших в результатет этих землетрясений превысило 550 человек.

28 сентября мощное землетрясение произошло на острове Сулавеси, недалеко от города Палу. После землетрясения в море возникла волна цунами. На данный момент известно о более чем двух тысячах жертвах данного землетрясения.