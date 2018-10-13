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Построена китайская часть железнодорожного моста через Амур

Экономика

Амурская область России и китайская провинция Хэйлунцзян получат прямое железнодорожное сообщение

Построена китайская часть железнодорожного моста через Амур
Иллюстрация: Minvr.ru
Мост через Амур

Пекин, 13 октября 2018, 22:25 — REGNUM  Синьхуа 13 октября сообщает о завершении основных работ по строительству железнодорожного моста через реку Амур, соединяющему российское Нижнеленинское Амурской области и китайский Тунцзян одноименной провинции Хэйлунцзян (Амур).

Общая протяженность пограничного железнодорожного перехода через одну из величайших рек Евразии, закладка которого осуществлена в феврале 2014 года, — более 7 тыс. м, протяженность основной части превышает 2,2 тыс. м.

Годовая проектная пропускная способность переходного хода находится на уровне 21 млн тонн.

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Строительство мостов
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