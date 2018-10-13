Международные рейтинги вьетнамских банков растут

Ханой, , 18:31 — REGNUM Кредитное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги 14 коммерческих банков во Вьетнаме после того, как кредитный рейтинг Вьетнама был поднят от «B1"до «Ba3». Moody's заявило, что вьетнамская экономика обладает большим потенциалом роста ввиду более эффективного использования рабочей силы и капитала, сообщает издание VNExpress.

В мае 2018 г. агентство Fitch Ratings повысил рейтинг трех государственных банков Вьетнама, включая VietinBank, Vietcombank и Agribank, от «B+» до «BB-». Изменение рейтинга стало возможным ввиду того, что Вьетнам разрабатывает политику, направленную на стабилизацию макроэкономики путем создания более гибких обменных курсов, ориентированных на стабилизацию инфляции и привлечение прямых иностранных инвестиций.

Еще одно крупное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Вьетнаму долгосрочный рейтинг «BB-».

Brand Finance в начале 2018 года опубликовала рейтинг самых дорогих банковских брендов в 2018 году. Вьетнам в этом рейтинге представлен банками: VietinBank, BIDV, Vietcombank.

Международные эксперты также высоко ценят денежно-кредитную политику Госбанка Вьетнама. Ведущий аналитик Всемирного банка во Вьетнаме Альвалед Алатабани заявил, что находящаяся под контролем на низком уровне инфляция и высокий экономический рост стал возможен благодаря денежно-кредитной политике Госбанка Вьетнама.