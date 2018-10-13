Китай и Таиланд расширяют сотрудничество в бассейне реки Меконг

Пекин, , 12:05 — REGNUM Китай и Таиланд подписали соглашение о реализации проектов в области водных ресурсов в бассейне реки Меконг; по достигнутым договоренностям китайская сторона берет на себя финансирование тайских исследований в области развития гидроэнергетики и борьбы с изменениями климата, сообщает 12 октября Синьхуа.

Документ подписан послом КНР Люй Цзянем и постоянным секретарем министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Виджамом Симачая. На церемонии подписания присутствовали представители Мьянмы, Лаоса и Вьетнама.

Механизм сотрудничества в бассейне реки Меконг был создан Китаем, Камбоджей, Таиландом, Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом в марте 2016 года во время встречи на острове Хайнань. Тогда с предложением создать специальный фонд для поддержки малых и средних проектов регионального сотрудничества выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.