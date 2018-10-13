Суббота, 13 Октября 2018 года
12:51:50 МСК

Китай и Таиланд расширяют сотрудничество в бассейне реки Меконг

Экономика

КНР берет на себя финансирование тайских гидрологических и климатических исследований

Китай и Таиланд расширяют сотрудничество в бассейне реки Меконг
Валерий Пименов. Большая вода на Меконге. 1970-е

Пекин, 13 октября 2018, 12:05 — REGNUM  Китай и Таиланд подписали соглашение о реализации проектов в области водных ресурсов в бассейне реки Меконг; по достигнутым договоренностям китайская сторона берет на себя финансирование тайских исследований в области развития гидроэнергетики и борьбы с изменениями климата, сообщает 12 октября Синьхуа.

Документ подписан послом КНР Люй Цзянем и постоянным секретарем министерства природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Виджамом Симачая. На церемонии подписания присутствовали представители Мьянмы, Лаоса и Вьетнама.

Механизм сотрудничества в бассейне реки Меконг был создан Китаем, Камбоджей, Таиландом, Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом в марте 2016 года во время встречи на острове Хайнань. Тогда с предложением создать специальный фонд для поддержки малых и средних проектов регионального сотрудничества выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гидроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить