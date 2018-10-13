ЦБ Китая: мы не используем колебания курса как оружие в торговой войне

Пекин, , 10:30 — REGNUM О том, что ЦБ Китая не спекулирует на девальвации валют и не будет использовать колебания курса валют в качестве оружия в торговой войне с США заявил глава центрального Банка Народной республики Китай Йи Ганг. Его слова 13 октября приводит Reuters.

Также глава китайского Центробанка отметил, что правительство КНР будет продолжать позволять рынку играть решающую роль в установлении валютного курса.

Отметим, отношения между Китаем и США приобрели наряженный характер после введения в августе администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на ввоз китайских товаров, на что Пекин ответил зеркальными мерами относительно ввозимых американских товаров. Затем Соединенные штаты ввели дополнительные торговые пошлины на 40% китайского импорта на общую сумму в 200 миллиардов долларов, на что КНР ответила дополнительным ограничительным налогом на 60 миллиардов американского импорта.