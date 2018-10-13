Суббота, 13 Октября 2018 года
09:26:58 МСК

Китай готов укреплять и развивать сотрудничество с РФ — Ли Кэцян

Экономика

Премьер Госсовета КНР отметил, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество благодаря совместным усилиям двух стран, «демонстрирует стремительное развитие»

Душанбе, 13 октября 2018, 09:04 — REGNUM  По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, Пекин готов укреплять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Россией. Его слова приводит пресс-служба МИД КНР.

В ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе Ли Кэцян подчеркнул, что сегодняшние отношения между Китаем и РФ «продолжают сохранять высокий уровень развития».

Также премьер Госсовета КНР отметил, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество благодаря совместным усилиям двух стран, «демонстрирует стремительное развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 октября в Душанбе проходило 17-ое заседание совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

Читайте также: Премьер-министры стран ШОС подписали 12 документов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить