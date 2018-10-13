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Фондовый рынок США «поправляется» после двухдневного спада

Экономика

Dow Jones вырос до 25 339,99 пункта

Нью-Йорк, США, 13 октября 2018, 00:01 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США закончили день в плюсе на 1−2%, 12 октября передает агентство Reuters.

К окончанию торгов индекс Dow Jones вырос на 287,16 пункта (1,15%), до 25 339,99 пункта, индекс S&P 500 вырос на 38,71 пункта (1,42%), до 2767,08 пункта, индекс Nasdaq вырос на 167,83 пункта (2,29%), до 7496,89 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня подряд индексы Уолл-стрит резко снижались — 11 октября на 3−4%, 12 октября — на 1−2%. Причиной падения стал негативный прогноз МВФ для мировой экономики.

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