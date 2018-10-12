Пополнение в энергетическом секторе Дальнего Востока

Артём, Приморский край, , 22:54 — REGNUM В энергетическом секторе Дальнего Востока в ближайшее время может появиться новый участник — ООО «Газотурбинные Системы Когенерации» (ГСК). Компания не станет конкурентом РусГидро, но способна существенно улучшить энергоснабжение в «точках роста» за счет строительства генерирующих мощностей по комбинированному производству электрической и тепловой энергии небольшой мощности.

11 октября ГСК сообщила о том, что в качестве пилотного проекта намерена приступить к строительству газотрубинной ТЭЦ электрической мощностью 58,2 МВт и тепловой мощностью 120 Гкал/час в городе Артеме. Проект стоимостью 4,2 млрд рублей уже согласован с «Корпорацией развития Дальнего Востока», сдача объекта в эксплуатацию предусмотрена в четвертом квартале 2020 года. Станция по комбинированному производству электрической и тепловой энергии будет рассчитана на энергоснабжение жителей и предприятий города. Вырабатывать энергию будут шесть энергоблоков на базе газо-турбинной установки. При возникновении пиковых тепловых нагрузок в работу будут включаться два топливных пиковых котла.

ООО «Газотурбинные Системы Когенерации» является резидентом Свободного порта в Приморье, что позволяет пользоваться налоговыми льготами и другими преференциями. Приятно отметить, что генеральный директор ГСК Владимир Малахов в своем выступлении подчеркнул, что компания намерена реализовывать проекты комбинированных ТЭЦ и в других регионах Дальнего Востока. После Восточного экономического форума 2018 года интерес к Дальнему Востоку со стороны китайских инвесторов заметно увеличивается, для реализации совместных проектов энергетическое снабжение чрезвычайно значимо. Как, впрочем и для того, чтобы на Дальнем Востоке поднимался уровень жизни населения — без жилья, обеспеченного теплом и светом, развитие этого региона невозможно.