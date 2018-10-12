«Транснефть» продолжает работы на восточном направлении

Владивосток, , 22:49 — REGNUM «Транснефть» после успешного завершения в январе этого года расширения пропускной способности нефтепровода «Сквородино-Мохэ», которое позволило довести объем экспорта нефти в Китай до 30 млн тонн в год, не останавливаясь, продолжает вести работы по дальнейшему расширению возможностей нефетопровода ВСТО, Восточная Сибирь — Тихий океан. В 2020 году пропускная способность этой трубопроводной системы должна увеличиться с нынешних 66 млн тонн в год до 80. Это позволит увеличить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Дальнего Востока («Комсомольский НПЗ», «Хабаровский НПЗ», НПЗ «ВНХК»), а также поставки спецморнефтопорта Козьмино в Находке.

На объектах внешнего электроснабжения (ВЭС) строящихся в Иркутской области нефтеперекачивающих станций (НПС) № 2 и № 5 завершены работы по монтажу основного энергетического оборудования. Cмонтировано оборудование открытых распределительных устройств, возведены блочные здания общеподстанционных пунктов управления, установлены силовые трансформаторы. Ведутся работы по строительству высоковольтных линий. Полное завершение работ по объектам внешнего электроснабжения и сдача в эксплуатацию планируются на третий квартал 2019 года. Ввод в эксплуатацию новой энергетической инфраструктуры обеспечит высокую степень надежности электроснабжения объектов, задействованных в транспортировке нефти по ВСТО.

Напомним, что из Козьмино нефтеналивные танкеры уходят не только в Китай, но и в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона — в Южную Корею, Японию, Сингапур, Малайзию. В июне 2018 года порт Козьмино отгрузил 200-миллионную тонну нефти с начала своей работы, но «Транснефть» намерена добиться того, чтобы это была далеко не последняя «круглая» цифра.