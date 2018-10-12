Япония диверсифицирует поставки СПГ

Токио, , 22:45 — REGNUM 11 октября японская компания Tokyo Gas сообщила о том, что полностью завершила формирование портфеля контрактов на поставку СПГ с американских заводов. У компании есть два долгосрочных договора — с уже работающим заводом по сжижению природного газа Cove Point компании Dominion, откуда поставки в Японию уже идут, и с компанией Sempra, которая ведет строительство завода Cameron LNG. Президент Tokyo Gas Такаши Учида заявил, что этого вполне достаточно, его компания приступает к диверсификации закупок за счет импорта из других стран.

Следующий контракт Tokyo Gas подписала с Diamond Gas International, которая строит завод LNG Canada. Проект весьма серьезный — планируется строительство двух производственных линий мощностью 6,5 млн тонн СПГ в год у каждой, и уже планируется дальнейшее расширение до четырех линий. Проект по-настоящему международный — оператором выступает Royal Dutch Shell, в числе акционеров — малайзийский гигант Petronas, японская Mitsubishi, южнокорейская Kogas. Уверенность в том, что мощность LNG Canada обусловлена появлением в числе акционеров не только Tokyo Gas, но еще и китайской государственной компании PetroChina, которая на прошлой неделе приняла решение об инвестировании в проект 3,46 млрд долларов. При этом китайцы не скрывают, что решение обусловлено введением 10%-ных пошлин на СПГ, произведенный на территории США, — ответы КНР на попытки Америки вести торговую войну становятся все более жесткими.

Более того, пошлины нарушат планы американских компаний Cheniere Energy, Sempra и Kinder Morgan по строительству новых экспортных терминалов или расширению существующих. В настоящее время под сомнением уже оказалось строительство завода Magnolia LNG в Луизиане мощностью 8 млн тонн в год, который должны были сдать в эксплуатацию в 2024 году — он изначально предназначался в основном для поставок сжиженного газа в Китай. И хотя торговая война может закончиться так же быстро, как и началась, ситуация явно повлияет на окончательное инвестиционное решение. Пока же Китай наглядно демонстрирует, что способен решить все проблемы с импортом СПГ без всякого участия в американских проектах. То, что ближайший союзник США, Канада, не отказывается от китайских инвестиций, говорит о том, что далеко не все уверены, что победа Дональда Трампа в торговой войне с Китаем гарантирована.