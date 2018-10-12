Минэкономразвития: Инфляция в России в 2018 году может составить 3,9%

Москва, , 21:44 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2018 года может составить 3,7 — 3,9%. Такие данные приводятся в опубликованном 12 октября новом докладе Минэкономразвития «Картина экономики».

Как отмечается в документе, в сентябре годовые темпы инфляции в стране продолжили расти и показатель составил 3,4% после 3,1% в августе.

В октябре, по оценке МЭР, рост потребительских цен может составить 3,5 — 3,7% в годовом выражении и 0,4 — 0,5% к предыдущему месяцу.

Достижение инфляцией прогнозного показателя в 3,4% на конец года, по мнению Минэкономразвития, возможно при условии выхода курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября.

«При сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7 — 3,9%», — говорится в докладе.

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