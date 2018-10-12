Составлен рейтинг автомобилей, которые дешевеют быстрее остальных

Москва, , 21:32 — REGNUM Компания «Юла Авто» провела исследование падения стоимости автомобилей после их приобретения с увеличением пробега. Об этом сегодня, 12 октября, пишет «Российская газета».

Наиболее быстро дешевеют седаны Genesis G80 — после всего года эксплуатации этот автомобиль теряет 54% первоначальной стоимости. На втором месте Mercedes-Benz V-Класса, этот автомобиль после года владения теряет 39% первоначальной стоимости.

Третье место разделили кроссоверы Subaru Outback и семейство Mercedes-Benz С-Класс. Они теряют в цене 38%. Land Rover Range Rover — на 37%.

Уже через 2−3 года Genesis G80 потеряет 63% от первоначальной стоимости. Mercedes-Benz S-Класс и V-Класс, а также Land Rover Range Rover — 48%.

В ходе исследования выяснилось, что меньше всего с течением времени дешевеют бюджетные модели.

Иссследование проводилось на основе автоматического анализа многочисленных объявлений в интернете о продаже автомобилей на вторичном рынке.