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В Свердловской области вырос объём налоговых поступлений

Экономика

За январь-сентябрь в областной бюджет поступило 173,3 млрд рублей

Екатеринбург, 12 октября 2018, 21:07 — REGNUM  В Свердловской области сохраняется позитивная динамика увеличения собственных бюджетных доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном минфине.

По оперативной информации министерства, в январе-сентябре областной бюджет получил 173,3 млрд рублей. Это 75,5% от ранее утверждённого плана на 2018 год. Из них налоговые поступления составили 158,8 млрд. Это на 16,3 млрд больше, чем было на 1 октября 2017 года.

В виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета область получила 14,6 млрд рублей. Это больше января-сентября 2017 года на 1,1 млрд

Росту доходов бюджета благоприятствуют промышленный рост и увеличение зарплат. Индекс промпроизводства за январь-август достиг 108,9% к такому же периоду 2017 года, а среднемесячная начисленная зарплата оказалась на отметке 36,8 тыс. рублей и выросла на 9,8%.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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