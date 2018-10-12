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Республика Абхазия хочет официально войти в рублёвую зону России

Экономика

Отсутствие межгосударственного соглашения об использовании российских рублей мешает развитию экономики Абхазии

Республика Абхазия хочет официально войти в рублёвую зону России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Сухум, 12 октября 2018, 21:06 — REGNUM  Абхазии требуется соглашение с РФ о применении российских рублей как платежного средства, заявил 12 октября министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Это заявление он сделал на девятом абхазско-российском деловом форуме. По словам Адгура Ардзинбы, неурегулированность этой сферы препятствует развитию экономики Абхазии, так как при использовании российского рубля на территории республики сочетается с отсутствием выхода на российский финансово-банковский рынок.

«Чтобы развиваться, нужны деньги. Если денег нет в банковской системе, то где их взять? Нужны значит заемные ресурсы. Выход на российский финансовый рынок для нас закрыт», — сказал Ардзинба участникам абхазско-российского делового форума.

При этом он подчеркнул, что заключение такого соглашения послужит хорошим сигналом для других стран, желающих использовать российский рубль как платежное средство.

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