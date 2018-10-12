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Нефть Brent упала ниже $80 за баррель

Экономика

Актуальная стоимость «мирового эталона» — $79,70 за баррель

Нефть Brent упала ниже $80 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 12 октября 2018, 21:38 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова падают — цена Brent «пробила» отметку в $80 за баррель и продолжает снижение, 12 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent упала на 56 центов до $79,70 за баррель — снижение цены составило 3,4%. Нефть WTI потеряла не так много — марка снизилась в цене на 2 цента до $70,95 за баррель.

На нефтяные цены оказывают влияние прогнозы МВФ и МЭА, предрекающие снижение спроса на энергоносители в 2019 году из-за общего спада экономики.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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