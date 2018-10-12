Роспотребнадзор закрыл 75 ресторанов сети «Суши WOK»

Москва, , 19:50 — REGNUM Роспотребнадзор по решению суда приостановил работу 75 из 130 проверенных объектов сети общественного питания «Суши WOK». Об этом 12 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, проверка проводилась «в связи с регистрацией в ряде субъектов Российской Федерации случаев сальмонеллёза, связанных с употреблением суши и роллов» в ресторанах этой сети.

По данным Роспотребнадзора, в ходе проверок на объектах питания «Суши WOK» были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства в части технологических процессов.

Отмечено также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, зафиксированы случаи хранения и реализации продукции с истёкшими сроками годности, а также продукции без маркировки и документации, подтверждающей её качество и безопасность.

«В ходе проверок отобрано и исследовано более 300 образцов пищевой продукции, из которых 58% не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В 43% смывов, взятых с объектов «Суши WOK», выделены бактерии группы кишечной палочки», — говорится в сообщении.

По результатам проверок сотрудниками Роспотребнадзора было снято с реализации и уничтожено около 500 килограммов пищевой продукции с истекшим сроком годности, без маркировочных ярлыков и сопроводительной документации.

Сообщается, что по решению суда деятельность 75 предприятий с торговым наименованием «Суши WOK» приостановлена на срок от 12 до 90 суток. Допустившим нарушения хозяйствующим субъектам назначены административные штрафы на общую сумму около 2 миллионов рублей. Подчёркнуто, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.