Вице-премьер Италии: наш бюджет еще не критиковали только NASA и марсиане

Рим, , 18:28 — REGNUM После того, как к хору критиков бюджета Италии присоединился МВФ, можно констатировать, что в число критиков до сих пор не входят только NASA и жители иных планет, заявил в пятницу, 12 октября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

Если к их компании добавятся NASA и инопланетяне, то можно будет говорить «о завершении формирования группы поддержки тех, кто повышал пенсионный возраст, раздавал деньги в банках и уничтожал социальную защиту», то есть прошлых правительств, которые мечтают вернуться во власть, отметил вице-премьер.

Ранее представители итальянской оппозиции, а также Еврокомиссии, МВФ, международных рейтинговых агентств и целого ряда других международных финансовых организаций раскритиковали проект бюджета Италии на 2019 год, который предусматривает повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии и в итальянской оппозиции недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП) и считают это решение безответственным популизмом. В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало ни у евробюрократов, ни у оппозиции (прежде — власти) никаких вопросов.

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