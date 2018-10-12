В Тамбове открыли здание железнодорожного вокзала после реконструкции

Тамбов, , 18:21 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и начальник Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин открыли обновленное после первого этапа реконструкции здание железнодорожного вокзала в областном центре, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Построенное в 1869 году, здание вокзала железнодорожной станции «Тамбов» получило сегодня второе рождение. Железнодорожники завершили первый этап реконструкции здания к открытию Покровской ярмарки.

Здание вокзала является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. За почти полтора столетия оно несколько раз перестраивалось и расширялось. Очередной капитальный ремонт начался здесь в 2017 году.

Строители заменили инженерные коммуникации. Полностью обновили внутренний интерьер помещений, сделав их современными и удобными для пассажиров. При реконструкции особое внимание уделялось и созданию безбарьерной среды.

Как отметил Задорин, первый этап реконструкции здания завершили почти на год раньше намеченного срока. На эти цели было направлено 123 млн рублей. В целом же вся реконструкция объекта обойдется в 250 млн рублей.

Здесь будет благоустроена территория, на перроне появится новый дебаркадер, ограждение, отремонтируют и заднюю часть здания вокзала. Залы ожидания будут оборудованы мягкими сидениями, в том числе с возможностью зарядки мобильного телефона. Это особенно важно, ведь ежедневно вокзал обслуживает около 900 пассажиров на поездах дальнего следования и около 600 человек, пользующихся поездами пригородного сообщения.

По словам Сергея Задорина, реконструкция здания тамбовского вокзала — не первый проект, реализуемый в регионе. Он подчеркнул, что для Юго-Восточной железной дороги Тамбовская область имеет особое значение.

«Для нас, железнодорожников, Тамбовщина — особенный регион. Ведь с ней напрямую связано рождение Юго-Восточной железной дороги», — сказал он.

Губернатор Александр Никитин, в свою очередь, поблагодарил всех, кто вложил свои знания, умения и труд в реставрацию этого исторического объекта.

«Важно, что сотрудничество с Юго-Восточной железной дорогой уже носит многолетний характер. Совсем недавно в Кирсанове мы открывали вокзал после реставрации. И сегодня — вокзал в Тамбове. Наша область по праву считается лидером в реализации совместных проектов с железными дорогами. И для нас это сотрудничество очень важно», — заверил губернатор.

Сейчас ЮВЖД обеспечивает предприятия региона подвижным составом для отгрузки продукции. Актуальным остается вопрос электрификации участка «Кочетовка-Ртищево». На рабочем совещании стороны обсудили запуск железнодорожного автобуса, который соединит юг и север областного центра — будет следовать от села Бокино до поселка Радужный через весь город. Кроме того, они приняли решение провести инвентаризацию малодеятельных участков железной дороги на территории региона для их дальнейшего эффективного использования, что позитивно скажется на инвестиционной привлекательности Тамбовской области.

Открытие вокзала для жителей и гостей города стало настоящим праздником. Так, в честь этого события устроили выставку ретропоездов, в числе которых был представлен и советский паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны.