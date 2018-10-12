Биржи сигнализируют о начале новой волны мирового экономического кризиса?

Москва, , 18:24 — REGNUM Стагнация — это доминирующая тенденция в экономике РФ, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он сказал 12 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о таких макроэкономических показателях российской экономики, которые позволяют «с оптимизмом смотреть в будущее», несмотря на ограничения и санкции со стороны ЕС и США.

«Трудно было бы ожидать от Медведева, чтобы он пришёл и сказал: «Нет, у нас что-то не в порядке», — отметил Кагарлицкий. — Чтобы у нас ни происходило, и Медведев, и другие всегда говорят, что у нас всё прекрасно. Просто всё хорошо, прекрасная маркиза. Да, вы найдёте наверняка какой-то завод, который увеличил производство и улучшил свои показатели. Не может в такой огромной стране, как Россия, быть всё плохо. Не может не быть хоть каких-то позитивных сдвигов. Вы всегда их найдёте при желании».

Однако, если нужно оценить ситуацию объективно, то, как отметил Кагарлицкий, надо найти не какой-то позитивный сдвиг, а выявить доминирующую или нарастающую тенденцию.

«В настоящее время это — тенденция экономической стагнации и неспособности нашей экономики преодолеть эту стагнацию, — констатировал глава ИГСО. — Всё остальное — детали, которые радикально ситуацию не меняют. Эта стагнация грозит нам переходом в спад, если начнётся мировой экономический кризис, который, похоже, начинается, о чём можно судить по динамике бирж за последние три-четыре дня. Если биржи не восстановятся заметно в ближайшую неделю, то значит, очередная волна мирового кризиса началась».

Кроме того, комментируя реплику о санкциях, Кагарлицкий добавил, что тема санкций превратилась для правительства РФ в «пропагандистский спасительный козырь», на который можно списать любые проблемы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, санкции грозят серьёзными рисками росту российской экономики и чреваты рецессией в 2019 году.

Любопытно, что в Кремле это заявление признали верным лишь отчасти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сказал, что руководству страны ранее удавалось успешно справиться с внешним давлением на Россию.

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