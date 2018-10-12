Пятница, 12 Октября 2018 года
19:29:04 МСК

По доходам и расход: бюджет Югры вырос на миллиарды

Экономика

Это позволило увеличить расходную часть бюджета

По доходам и расход: бюджет Югры вырос на миллиарды
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
«Денежное» дерево

Ханты-Мансийск, 12 октября 2018, 18:18 — REGNUM  Бюджет ХМАО вырос на 42 млрд рублей. Это позволило увеличить расходную часть бюджета на 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Как сообщает директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина, с учётом притока в казну денежных средств уточнённый план по доходам бюджета региона на 2018 год составил 254,9 млрд рублей, по расходам — 237,5 млрд рублей.

В настоящее время документ направлен в думу Югры. Корректировка бюджета будет рассмотрена на очередном заседании регионального парламента 16 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Нет денег в казне: бюджетников семи поселений Югры отправляют в отпуск

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить