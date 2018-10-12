По доходам и расход: бюджет Югры вырос на миллиарды

Ханты-Мансийск, 12 октября 2018, 18:18 — REGNUM Бюджет ХМАО вырос на 42 млрд рублей. Это позволило увеличить расходную часть бюджета на 2018 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Как сообщает директор департамента финансов ХМАО Вера Дюдина, с учётом притока в казну денежных средств уточнённый план по доходам бюджета региона на 2018 год составил 254,9 млрд рублей, по расходам — 237,5 млрд рублей.
В настоящее время документ направлен в думу Югры. Корректировка бюджета будет рассмотрена на очередном заседании регионального парламента 16 октября.
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