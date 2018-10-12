На Покровской ярмарке в Тамбове подписан ряд соглашений

Тамбов, , 18:14 — REGNUM Сегодня в Деловом центре Покровской ярмарки по традиции был подписан ряд соглашений государственных и муниципальных структур о сотрудничестве с частными компаниями в научно-технической, финансовой и образовательной сфере, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В общей сложности было подписано более десятка соглашений.

Ключевые документы со стороны администрации Тамбовской области подписал губернатор. В частности, Александр Никитин и управляющий Тамбовским отделением №5894 ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого является создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности. В рамках этой договоренности Сбербанк будет оказывать информационную поддержку производителям товаров и услуг в рамках ресурса Bank of partners.

Это направление является очень важным, потому что увеличение доли экспорта, его поддержка на сегодняшний день стали одним из приоритетов развития внешнеэкономической деятельности Тамбовской области. По итогам 2017 года объем экспортных поставок региона увеличился на 36,4%, составив 166,8 млн долларов США. Регион ставит перед собой амбициозную задачу — за следующие шесть лет увеличить объем экспорта вдвое. По итогам первого полугодия текущего года сохраняется положительная динамика, экспорт области составил 113,9 млн долларов США. Это 182,4% к аналогичному периоду прошлого года. По мнению региональных экспертов, задача по двукратному увеличению объема экспорта, безусловно, реальна и достижима.

Еще одно соглашение глава администрации области Александр Никитин подписал с исполнительным ди⁠ректором Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный округ» Николаем Константиновым. Стороны договорились о взаимодействии для привлечения инвестиций на территорию области и реализации совместного проекта «Повышение капитализации предприятий и/или отдельных активов на территории Тамбовской области». Аналогичное соглашение подписал с ассоциацией глава города Котовска Алексей Плахотников.

Как отметил Константинов, на сотрудничестве с Тамбовской областью возглавляемая им организация делает особый акцент.

«Молодой коллектив руководителей, поиски новых решений — с региональной властью и губернатором Александром Никитиным нам очень комфортно работать», — сказал он.

Именно поэтому Тамбовская область стала первым регионом, где будет реализован пилотный проект по инвестициям в малые города. Совместно с ученым сообществом Ассоциация будет искать возможности создания новых рабочих мест на предприятиях малых городов. Применительно к Тамбовщине — на предприятиях Котовска. По словам Плахотникова, в городе ждут, что предприятия получат новый импульс развития.