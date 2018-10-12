В Госдуме предлагают отказаться от ипотечных сертификатов

Москва, , 18:10 — REGNUM Законопроект о постепенном отказе от ипотечных сертификатов внесла в Госдуму группа депутатов во главе с членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня закон об ипотечных ценных бумагах позволяет для секьюритизации выпускать облигации с ипотечным покрытием и выдавать долевые ценные бумаги. Под последними понимаются ипотечные сертификаты и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), которые, как отмечают депутаты, почти не отличаются друг от друга как финансовые инструменты.

Однако ЗПИФ становятся более популярными и удобными, поскольку их использование чётко урегулировано законом. В частности, закон сегодня не прописывает механизм регистрации недвижимости при включении её в состав

ипотечного покрытия ипотечных сертификатов. В случае с ЗПИФ этот механизм закреплен в законе.

«Ипотечным сертификатам участия также присущи риски, связанные с качеством оценки их стоимости и низкой ликвидностью, что ограничивает возможность их реализации владельцами на организованном рынке в короткие сроки и с ожидаемой доходность», — отмечают авторы инициативы.

Так, по их данным, к торгам на Московской бирже на 1 июня 2018 года было допущено только 10 ипотечных сертификатов, в то время как паев ЗПИФ было 107.

В связи с этим, депутаты предлагают постепенно отказаться от такого инструмента как ипотечные сертификаты и вывести их из оборота. При этом законопроект прописывает правила планового погашения тех сертификатов, которые сегодня находятся в обращении.