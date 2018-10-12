Правительство РФ «приспособило экономику к обслуживанию интересов ТНК»

Москва, , 18:01 — REGNUM Макроэкономические показатели РФ не позволяют сказать, что её экономика развивается со знаком «плюс», считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что, несмотря на ограничения и санкции со стороны европейских стран и США, экономика России в целом развивается стабильно, со знаком «плюс». Это, если верить Медведеву, касается всех ключевых макроэкономических показателей, что «даёт возможность с оптимизмом смотреть в будущее».

«Экономика РФ демонстрирует очень небольшие темпы роста и невысокий рост реальных доходов, который не компенсирует прошлого более чем 10-процентного падения, — сказал Дзарасов. — Правительство повторяет мантры о том, что мы достигнем устойчивой финансовой стабилизации, за которой автоматически последует рост. Однако этой политике следуют упорно не один год, и никакого экономического роста».

Дзарасов также объяснил, что время от времени происходит внешнеэкономический шок, и экономика РФ обрушивается, но поскольку спад никогда не бывает до нуля, экономика в определённый момент стабилизируется на низком уровне экономической активности.

«И вот эта стабилизация на низком уровне объявляется стабилизацией вообще, за которой должен последовать рост, — рассказал Дзарасов. — Потом, когда закономерно происходит небольшой рост на 1−1,5%, а за ним новый удар по экономике, нам говорят, что политика правительства была правильной, но внешние силы её сорвали».

Объясняя причины такого положения дел, Дзарасов констатировал, что происходящее есть результат того способа, которым РФ интегрировалась в мировую экономику, — на условиях полупериферийной экономики.

«Отсюда упор на экспорт энергоресурсов, недоинвестирование обрабатывающей промышленности, высокая степень вывоза частного капитала и совершенно неэффективный экономический строй, который по природе своей приспособлен к обслуживанию интересов транснационального капитала», — подытожил Дзарасов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС, заявил, что, несмотря на ограничения и санкции со стороны европейских стран и США, экономика России в целом развивается стабильно.

«Это касается всех ключевых макроэкономических показателей, что даёт возможность с оптимизмом смотреть в будущее», — сказал Медведев.

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