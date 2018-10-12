Нефть Brent не стала падать ниже $80

Лондон, , 19:21 — REGNUM Мировые цены на нефть прервали падение нескольких дней и начали осторожный рост, 12 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent поднялась в цене на 65 центов до $80,91 за баррель. Нефть WTI выросла на 79 центов до $71,76 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 11 октября нефть марки Brent снизилась до $80,26 за баррель — самого низкого показателя с середины сентября.

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