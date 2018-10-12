Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда?

Марат Шибутов, 12 октября 2018, 20:16 — REGNUM
В Казахстане продолжаются дебаты по поводу самозанятых. Предлагают их формализовать через выплату единого социального платежа: кто заплатит, тот заодно и на учет встанет, и внесет за себя пенсионные и медицинские взносы.
Но проблему учета нельзя решать через налогообложение. Это неверно, с точки зрения методики, и, как показывает российский и белорусский опыт, нужного результата не приносит.
Почему же, если возникла проблема с учетом, в министерстве не хотят изменить саму систему учета?
На сегодняшний момент в Казахстане совершеннолетние граждане делятся на следующие категории:
- наемные работники, где выделяют наемных работников крупных и средних предприятий, как самую платежеспособную группу;
- самозанятые. Они подразделяются на работодателей, самостоятельных работников, членов кооперативов, помогающих (неоплачиваемых) работников семейных предприятий;
- безработные;
- люди, не входящие в состав рабочей силы. Это учащиеся, пенсионеры, инвалиды.
Классификация очень неконкретная и неточная. К примеру, и миллиардер, если он не числится руководителем какой-то компании, по этой системе может быть отнесен к категории самозанятых. Непонятно также, как учитываются работающие пенсионеры или работающие студенты, и так далее.
Однако в этой системе учета есть и другой, не менее значительный пробел.
С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, с 2015 года — ЕАЭС. Происходит обмен: и из Казахстана едут на работу в другие страны союза, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.
Из стран ЕАЭС в Казахстан на работу приезжало до 25 тысяч человек в год. При этом есть еще и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, которых в это число не включают (тех же граждан России в Казахстане живет около 85 тысяч человек). На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором — Армении, на третьем — Киргизии.
Количество граждан стран ЕАЭС, въезжающих в Казахстан для работы
Год
Количество
2012
7 458
2013
8 409
2014
10 340
2015
16 349
2016
25 417
2017
10 185
По данным ЕЭК и МВД РК, МТСЗ и МОН РК
При этом казахстанцев, которые отправляются в другие страны ЕАЭС на работу, гораздо больше. И едут они в 90% случаев в Россию. Как видно, по данным статистики, их количество с 2012 года по 2017 выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100 000 человек. Это уже в три раза больше, чем в 2012 году.
Количество граждан Казахстана, въезжающих в Россию для работы
Год
Количество
2012
34 135
2013
53 385
2014
58 744
2015
70 003
2016
71 600
2017
88 202
6 месяцев 2018 года
50 121
По данным ЕЭК и МВД РФ
Увеличение количества работающих в России казахстанцев подтверждается объемом переводов из России: они выросли с 443 миллионов долларов в 2011 года до 709 миллионов долларов в 2017 году, и это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.
Трансграничные переводы физических лиц
Год
Из России в Казахстан
Из Казахстана в Россию
2010
308,2
684,8
2011
443,1
905,7
2012
460,7
1107,4
2013
561,0
1241,0
2014
577,0
1387,0
2015
514,0
1596,0
2016
559,3
1175,5
2017
709,4
1469,4
6 месяцев 2018
180,9
275,4
По данным Банка России
Кроме того, помимо выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Помимо примерно 100 тысяч граждан Казахстана, которые выезжают на работу, есть около 60 тысяч граждан с российским РВП и 33 тысячи имеющих вид на жительство. В сумме это дает около 190−200 тысяч казахстанцев, которые длительное время находятся на трудовом рынке России.
Миграционные показатели казахстанцев в России
Показатель
2016
2017
6 месяцев 2018
|Поставлено на миграционный учет
545 676
587 728
296 981
|Зарегистрировано по месту жительства
62 457
65 702
30 038
|Принято решений о выдаче РВП
42 145
45 317
19 429
|Проживает по РВП
64 281
59 592
57 152
|Принято решений о выдаче ВНЖ
14 239
13 553
6416
|Проживает по ВНЖ
28 915
32 776
33 582
|Приобрело российское гражданство
37 837
40 718
21 266
По данным МВД РФ
Что значат для Казахстана эти 200 тысяч выехавших и работающих в России граждан? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек. В финансовой и страховой деятельности в Казахстане задействованы всего 182 тысячи человек. Общее количество наемных работников во всей Западно-Казахстанской области — 201 тысяча человек, в Кзыл-Ординской области — 219 тысяч человек.
Игнорировать эти данные нельзя.
Тем более что есть и другие страны, в которых находится немало казахстанцев. К примеру, Южная Корея, где были выявлены 6000 казахстанских нелегалов и из которой также идет большой приток денежных переводов от физических лиц.
Необходимо учитывать на казахстанском рынке труда и иностранную рабочую силу, которая прибывает как в рамках квоты, так и вне ее рамок на новые проекты (несколько лет назад появилась льгота для инвесторов).
И нужно знать точное число граждан Казахстана, работающих за границей. В США это один из главнейших показателей.
Для более качественного учета нужно менять классификацию занятых. Например, ранжировать людей следующим образом:
А — наемные работники
- А1 — наемные работники малых предприятий
- А2 — наемные работники средних предприятий
- А3 — наемные работники крупных предприятий
- А4 — наемные работники из стран ЕАЭС
- А5 — иностранные наемные работники в рамках новых проектов
- А6 — иностранные наемные работники в рамках квот
- А7 — наемные работники физических лиц
- А8 — иностранные наемные работники физических лиц
Б — предприниматели
- Б1 — индивидуальные предприниматели, не нанимающие рабочую силу
- Б2 — фермеры, не нанимающие рабочую силу
- Б3 — индивидуальные предприниматели, нанимающие рабочую силу
- Б4 — фермеры, нанимающие рабочую силу
- Б5 — предприниматели, владеющие долями в ТОО и АО
- Б6 — индивидуальные предприниматели и предприниматели из стран ЕАЭС
- Б7 — индивидуальные предприниматели и предприниматели из других стран
- Б8 — индивидуальные предприниматели, работающие по агентским договорам
В — учащиеся
- В1 — учащиеся колледжей
- В2 — учащиеся колледжей, также работающие
- В3 — студенты и магистранты высших учебных заведений
- В4 — студенты и магистранты высших учебных заведений, также работающие
С — самозанятые/неформально занятые
- С1 — домохозяйки
- С2 — крестьяне и члены их семей, работающие на личном подсобном хозяйстве
- С3 — люди, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью (репетиторы, няни, массажисты, сантехники, таксисты и т. д.)
- С4 — люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью по договорам ГПХ
- С5 — люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью без оформления трудовых отношений
Д — безработные
- Д1 — безработные, получающие пособие по безработице
- Д2 — безработные, не получающие пособие по безработице
Е — пенсионеры
- Е1 — неработающие пенсионеры по возрасту
- Е2 — работающие пенсионеры по возрасту
- Е3 — неработающие пенсионеры по выслуге лет
- Е4 — работающие пенсионеры по выслуге лет
Ж — люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия
- Ж1 — работающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия
- Ж2 — неработающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия
З — люди, работающие за рубежом
- З1 — люди, работающие в странах ЕАЭС
- З2 — люди работающих в дальнем зарубежье
Министерству труда и социальной защиты нужно проработать новый вариант классификации граждан на рынке труда с учетом иностранной рабочей силы и более дробной классификации занятых (см. выше). Для начала, откорректировать учет возможно путем сравнения разных государственных баз, проведения опросов и т. д., не заставляя людей платить деньги. Есть и проблема баз Комитета государственных доходов: выдержат ли они администрирование отчетности от физических лиц, если в конце каждого квартала юридические лица не могут сдать отчетность из-за зависания систем?
Министерству национальной экономики совместно с министерством иностранных дел нужно обеспечить сбор данных о казахстанцах, работающих за рубежом. При этом ориентироваться на страны с наибольшими объемами переводов денежных средств в Казахстан.
Министерству национальной экономики, министерству труда и социальной защиты необходимо изучить вопрос функционирования и влияния на экономику Казахстана единого рынка труда ЕАЭС, в особенности квалификацию и мотивацию казахстанцев, выезжающих на работу в Российскую Федерацию. Кто выезжает из страны на заработки: малоквалифицированные работники, работники всех видов квалификации или в основном высококвалифицированные работники? В первых двух случаях это положительное явление, а вот в третьем случае — явление крайне отрицательное.
Министерству труда и социальной защиты нужно провести социологическое и экономическое изучение основных мест работы самозанятых: рынков (в том числе продуктовых, вещевых, по продаже строительных материалов, автозапчастей), крестьянских хозяйств, нелегальных транспортных перевозок, нелегальных рабочих рынков и т. д.
Правительству пора осознать необходимость борьбы за человеческий капитал в рамках ЕАЭС? При свободе передвижения рабочей силы выигрывает тот, кто создает лучшие условия.
В 2013 году было принято постановление правительства №1593 «Комплексный план по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014−2016 годы». В нем была указана эта проблема, но ни одного документа по реализации плана потом принято не было. Также этой проблемы нет в «Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017−2021 годы», принятой постановлением правительства №602 в 2017 году.
С одной стороны, в Казахстане отменяют инвесторам квоты на привлечение иностранной рабочей силы, с другой стороны — из страны уезжают кадры на работу в другие страны. И где-то здесь ощущается противоречие.
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