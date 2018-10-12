Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда?

Марат Шибутов, , 20:16 — REGNUM

В Казахстане продолжаются дебаты по поводу самозанятых. Предлагают их формализовать через выплату единого социального платежа: кто заплатит, тот заодно и на учет встанет, и внесет за себя пенсионные и медицинские взносы.

Но проблему учета нельзя решать через налогообложение. Это неверно, с точки зрения методики, и, как показывает российский и белорусский опыт, нужного результата не приносит.

Почему же, если возникла проблема с учетом, в министерстве не хотят изменить саму систему учета?

На сегодняшний момент в Казахстане совершеннолетние граждане делятся на следующие категории:

наемные работники, где выделяют наемных работников крупных и средних предприятий, как самую платежеспособную группу;

самозанятые. Они подразделяются на работодателей, самостоятельных работников, членов кооперативов, помогающих (неоплачиваемых) работников семейных предприятий;

безработные;

люди, не входящие в состав рабочей силы. Это учащиеся, пенсионеры, инвалиды.

Классификация очень неконкретная и неточная. К примеру, и миллиардер, если он не числится руководителем какой-то компании, по этой системе может быть отнесен к категории самозанятых. Непонятно также, как учитываются работающие пенсионеры или работающие студенты, и так далее.

Однако в этой системе учета есть и другой, не менее значительный пробел.

С 2012 года Казахстан находится в едином рынке труда ЕЭП, с 2015 года — ЕАЭС. Происходит обмен: и из Казахстана едут на работу в другие страны союза, и в Казахстан приезжают граждане этих стран.

Из стран ЕАЭС в Казахстан на работу приезжало до 25 тысяч человек в год. При этом есть еще и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, которых в это число не включают (тех же граждан России в Казахстане живет около 85 тысяч человек). На первом месте среди приезжающих граждане России, на втором — Армении, на третьем — Киргизии.

Количество граждан стран ЕАЭС, въезжающих в Казахстан для работы

Год Количество 2012 7 458 2013 8 409 2014 10 340 2015 16 349 2016 25 417 2017 10 185

По данным ЕЭК и МВД РК, МТСЗ и МОН РК

При этом казахстанцев, которые отправляются в другие страны ЕАЭС на работу, гораздо больше. И едут они в 90% случаев в Россию. Как видно, по данным статистики, их количество с 2012 года по 2017 выросло в 2,5 раза. И, по всей видимости, в 2018 году их число достигнет 100 000 человек. Это уже в три раза больше, чем в 2012 году.

Количество граждан Казахстана, въезжающих в Россию для работы

Год Количество 2012 34 135 2013 53 385 2014 58 744 2015 70 003 2016 71 600 2017 88 202 6 месяцев 2018 года 50 121

По данным ЕЭК и МВД РФ

Увеличение количества работающих в России казахстанцев подтверждается объемом переводов из России: они выросли с 443 миллионов долларов в 2011 года до 709 миллионов долларов в 2017 году, и это несмотря на девальвацию российского рубля. Рост в два с лишним раза виден как по количеству работающих, так и по объему переводов.

Трансграничные переводы физических лиц

Год Из России в Казахстан Из Казахстана в Россию 2010 308,2 684,8 2011 443,1 905,7 2012 460,7 1107,4 2013 561,0 1241,0 2014 577,0 1387,0 2015 514,0 1596,0 2016 559,3 1175,5 2017 709,4 1469,4 6 месяцев 2018 180,9 275,4

По данным Банка России

Кроме того, помимо выезжающих на работу, есть еще казахстанцы, которые остаются в России, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). Помимо примерно 100 тысяч граждан Казахстана, которые выезжают на работу, есть около 60 тысяч граждан с российским РВП и 33 тысячи имеющих вид на жительство. В сумме это дает около 190−200 тысяч казахстанцев, которые длительное время находятся на трудовом рынке России.

Миграционные показатели казахстанцев в России

Показатель 2016 2017 6 месяцев 2018 Поставлено на миграционный учет 545 676 587 728 296 981 Зарегистрировано по месту жительства 62 457 65 702 30 038 Принято решений о выдаче РВП 42 145 45 317 19 429 Проживает по РВП 64 281 59 592 57 152 Принято решений о выдаче ВНЖ 14 239 13 553 6416 Проживает по ВНЖ 28 915 32 776 33 582 Приобрело российское гражданство 37 837 40 718 21 266

По данным МВД РФ

Что значат для Казахстана эти 200 тысяч выехавших и работающих в России граждан? Во всей горнодобывающей промышленности страны сейчас работает 247 тысяч человек. В финансовой и страховой деятельности в Казахстане задействованы всего 182 тысячи человек. Общее количество наемных работников во всей Западно-Казахстанской области — 201 тысяча человек, в Кзыл-Ординской области — 219 тысяч человек.

Игнорировать эти данные нельзя.

Тем более что есть и другие страны, в которых находится немало казахстанцев. К примеру, Южная Корея, где были выявлены 6000 казахстанских нелегалов и из которой также идет большой приток денежных переводов от физических лиц.

Необходимо учитывать на казахстанском рынке труда и иностранную рабочую силу, которая прибывает как в рамках квоты, так и вне ее рамок на новые проекты (несколько лет назад появилась льгота для инвесторов).

И нужно знать точное число граждан Казахстана, работающих за границей. В США это один из главнейших показателей.

Для более качественного учета нужно менять классификацию занятых. Например, ранжировать людей следующим образом:

А — наемные работники

А1 — наемные работники малых предприятий

А2 — наемные работники средних предприятий

А3 — наемные работники крупных предприятий

А4 — наемные работники из стран ЕАЭС

А5 — иностранные наемные работники в рамках новых проектов

А6 — иностранные наемные работники в рамках квот

А7 — наемные работники физических лиц

А8 — иностранные наемные работники физических лиц

Б — предприниматели

Б1 — индивидуальные предприниматели, не нанимающие рабочую силу

Б2 — фермеры, не нанимающие рабочую силу

Б3 — индивидуальные предприниматели, нанимающие рабочую силу

Б4 — фермеры, нанимающие рабочую силу

Б5 — предприниматели, владеющие долями в ТОО и АО

Б6 — индивидуальные предприниматели и предприниматели из стран ЕАЭС

Б7 — индивидуальные предприниматели и предприниматели из других стран

Б8 — индивидуальные предприниматели, работающие по агентским договорам

В — учащиеся

В1 — учащиеся колледжей

В2 — учащиеся колледжей, также работающие

В3 — студенты и магистранты высших учебных заведений

В4 — студенты и магистранты высших учебных заведений, также работающие

С — самозанятые/неформально занятые

С1 — домохозяйки

С2 — крестьяне и члены их семей, работающие на личном подсобном хозяйстве

С3 — люди, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью (репетиторы, няни, массажисты, сантехники, таксисты и т. д.)

С4 — люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью по договорам ГПХ

С5 — люди, занимающиеся удаленной индивидуальной трудовой деятельностью без оформления трудовых отношений

Д — безработные

Д1 — безработные, получающие пособие по безработице

Д2 — безработные, не получающие пособие по безработице

Е — пенсионеры

Е1 — неработающие пенсионеры по возрасту

Е2 — работающие пенсионеры по возрасту

Е3 — неработающие пенсионеры по выслуге лет

Е4 — работающие пенсионеры по выслуге лет

Ж — люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

Ж1 — работающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

Ж2 — неработающие люди с особыми потребностями, получающие специальные социальные пособия

З — люди, работающие за рубежом

З1 — люди, работающие в странах ЕАЭС

З2 — люди работающих в дальнем зарубежье

Министерству труда и социальной защиты нужно проработать новый вариант классификации граждан на рынке труда с учетом иностранной рабочей силы и более дробной классификации занятых (см. выше). Для начала, откорректировать учет возможно путем сравнения разных государственных баз, проведения опросов и т. д., не заставляя людей платить деньги. Есть и проблема баз Комитета государственных доходов: выдержат ли они администрирование отчетности от физических лиц, если в конце каждого квартала юридические лица не могут сдать отчетность из-за зависания систем?

Министерству национальной экономики совместно с министерством иностранных дел нужно обеспечить сбор данных о казахстанцах, работающих за рубежом. При этом ориентироваться на страны с наибольшими объемами переводов денежных средств в Казахстан.

Министерству национальной экономики, министерству труда и социальной защиты необходимо изучить вопрос функционирования и влияния на экономику Казахстана единого рынка труда ЕАЭС, в особенности квалификацию и мотивацию казахстанцев, выезжающих на работу в Российскую Федерацию. Кто выезжает из страны на заработки: малоквалифицированные работники, работники всех видов квалификации или в основном высококвалифицированные работники? В первых двух случаях это положительное явление, а вот в третьем случае — явление крайне отрицательное.

Министерству труда и социальной защиты нужно провести социологическое и экономическое изучение основных мест работы самозанятых: рынков (в том числе продуктовых, вещевых, по продаже строительных материалов, автозапчастей), крестьянских хозяйств, нелегальных транспортных перевозок, нелегальных рабочих рынков и т. д.

Правительству пора осознать необходимость борьбы за человеческий капитал в рамках ЕАЭС? При свободе передвижения рабочей силы выигрывает тот, кто создает лучшие условия.

В 2013 году было принято постановление правительства №1593 «Комплексный план по решению проблем миграции, усилению контроля за миграционными потоками из сопредельных государств, созданию благоприятных условий для отечественных квалифицированных кадров с тем, чтобы не допустить их чрезмерного оттока на зарубежные рынки труда на 2014−2016 годы». В нем была указана эта проблема, но ни одного документа по реализации плана потом принято не было. Также этой проблемы нет в «Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017−2021 годы», принятой постановлением правительства №602 в 2017 году.

С одной стороны, в Казахстане отменяют инвесторам квоты на привлечение иностранной рабочей силы, с другой стороны — из страны уезжают кадры на работу в другие страны. И где-то здесь ощущается противоречие.

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