В крымском Армянске усилят контроль за экологической обстановкой

Армянск, Крым, , 17:25 — REGNUM В ближайшее время в Армянске запустят стационарный пост наблюдения за состоянием воздуха. Эту информацию 12 октября в эфире крымской радиостанции сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Наталья Сологуб.

«Сейчас заборы воздуха берут выездные аккредитованные лаборатории Роспотребнадзора и Росприродназдора. Стационарный пост будет постоянно находится в Армянске, информация будет поступать нам каждый день в режиме онлайн», — отметила специалист.

По её словам, после того, как будет принято решение о возобновлении работы завода «Крымский титан», контроль за состоянием окружающей среды ещё больше усилят.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил ранее, что завод сможет возобновить рабочий процесс уже на следующей неделе, если план по его модернизации будет согласован с Росприроднадзором и Роспотребнадзором.

Читайте ранее в этом сюжете: «Крымский титан» может «ожить» уже на следующей неделе