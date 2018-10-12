В Светлогорске открывается Международный форум предпринимателей

Светлогорск, Калининградская область, , 17:23 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов и глава Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Стороны договорились об объединении усилий по созданию и развитию в регионе промышленных кластеров и технопарков, в проектах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, привлечение инвестиций и развитие научно-технического и инновационного потенциала, в том числе в рамках научно-технической и производственной кооперации.

Шпиленко прибыл в Калининградскую область для участия в Международном форуме предпринимателей региона Балтийского моря, который открывается сегодня, 12 октября, в Светлогорске. Выступление главы ассоциации на пленарном заседании будет посвящено вопросам развития межрегиональных кооперационных связей.

«Такая модель взаимодействия оказывает значительный стимулирующий эффект на развитие малого и среднего бизнеса за счет формирования в промышленных кластерах инвестиционных ниш и производственных цепочек», — рассказал Андрей Шпиленко. На форуме он также планирует обсудить с коллегами из регионов Северо-Запада меры господдержки, которые реализует Минпромторг России.

По итогам недавно прошедшего конкурсного отбора в минпромторге России поддержку получили одиннадцать промышленных кластеров, входящих в состав Ассоциации кластеров и технопарков России, на сумму более 4 млрд рублей.