«Финансовая стабильность в РФ обеспечена за счёт уровня жизни её граждан»

Москва, , 17:23 — REGNUM Экономическая политика правительства РФ по-прежнему ориентируется на неолиберальные ценности — финансовая стабилизация за счёт интересов реального производства и жизненного уровня её населения. Об этом 12 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г.В.Плеханова Руслан Дзарасов, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что экономика РФ развивается стабильно и во многом со знаком «плюс».

"Я назвал бы этот курс неолиберальным, так как, если обратиться к фактам недавнего времени, то, насколько я помню, в мае 2017 года к нам в РФ приезжала миссия МВФ и проводила здесь консультации с руководителями экономических ведомств, — сказал Дзарасов. — На сайте российского отделения МВФ можно увидеть результирующие документы. Если прочитать их, то видно, что их рекомендации достаточно жёстко выполняются нашим правительством. Цель одна — обеспечить финансовую стабилизацию любой ценой и любым путём. А эта цена очень тяжела и для экономики, и для населения».

К числу таких антисоциальных методов Дзарасов отнёс, например, бюджетное правило.

«Доходы, которые должны были пойти в бюджет от цены нефти, превышающей 40 долларов за баррель, будут изыматься и стерилизоваться в Фонде национального благосостояния, — сказал Дзарасов. — И действительно, у нас 1,7 трлн рублей уже изъяты, и к концу года ожидается, что почти 3 трлн рублей будет изъято в этот фонд».

Объясняя пагубность такого курса, экономист добавил, что, если средства от продажи нефти стерилизовать, а денежно-кредитную политику выстраивать так, что ключевая ставка процента останется высокой, то ни о каком существенном экономическом росте говорить не придётся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств стран-членов ШОС, заявил, что, несмотря на ограничения и санкции со стороны европейских стран и США, экономика России в целом развивается стабильно, во многом со знаком «плюс».

Отметим, что ранее, 6 сентября, выступая в рамках работы Московского финансового форума, Медведев заявил, что власти РФ создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития вопреки давлению, санкциям и кризисам, которые сотрясают глобальную экономику.

«Мы вернули экономику к росту, и хотя его темпы невысокие, но всё-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов, как прежде», — уверен Медведев.

Читайте развитие сюжета: Дмитрий Медведев считает, что экономику РФ вернули к росту