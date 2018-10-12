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В Калининградской области выбирают название аэропорта

Экономика

Российский анклав стал участником программы «Великие имена России» — по выбору названий для крупнейших российских аэропортов

Калининград, 12 октября 2018, 17:15 — REGNUM  Открылась официальная приёмная предложений от жителей Калининградской области с именами известных соотечественников для их присвоения аэропорту «Храброво», сообщила сегодня, 12 октября, пресс-служба областного правительства. Приёмная открылась на базе площадки региональной Общественной палаты.

Калининградская область вошла в число 45 регионов, ставших участниками всенародного конкурса «Великие имена России» по выбору названий для крупнейших российских аэропортов.

Проект инициирован и поддержан Общественной палатой России, Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Обществом русской словесности и Российским военно-историческим обществом.

Сбор предложений продлится в Калининграде до 7 ноября. После этого сформированный список с тремя возможными вариантами появится на специальном сайте конкурса. До 30 ноября состоится финальное голосование. Победителей проекта объявят 5 декабря.

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Строительство и состояние аэропортов
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