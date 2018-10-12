Калининградский завод «Янтарь» отчитался о ходе строительства судов

Калининград, , 17:13 — REGNUM В Калининградской области проходит совещания членов Морской коллегии при правительстве РФ, а до начала совещания, в рамках своего визита в регион, сегодня, 12 октября, заместитель премьер-министра РФ Юрий Борисов осмотрел строящиеся корабли на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», сообщает пресс-служба областной администрации.

Генеральный директор АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» Эдуард Ефимов рассказал о перспективах развития предприятия, о выполнении заказов Минпромторга России, министерства обороны РФ, а также коммерческих.

Сегодня на заводе строятся три сторожевых корабля проекта 11 356, большой десантный корабль «Пётр Моргунов», два океанографических исследовательских судна, судно обеспечения «Воевода». По заказу рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский) спущены на воду три траулера-сейнера. Работа выполнена в рамках коммерческого заказа. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Сейчас траулеры достраиваются, головное судно готовится к началу испытаний. Кроме того, идёт проработка контрактов на новые заказы.

Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы импортозамещения. Губернатор Антон Алиханов отметил, что с учетом географического положения региона налаживание производства комплектующих изделий, в том числе судовых энергетических установок, — это одно из перспективных направлений развития судостроительной промышленности Калининградской области.