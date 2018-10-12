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На Ямале — острая нехватка рабочих рук

Экономика

Необходимы водители, монтажники, электрогазосварщики

Салехард, 12 октября 2018, 17:22 — REGNUM  В банке вакансий на Ямале преобладают рабочие профессии. За девять месяцев 2018 года работодателями ЯНАО заявлены в службу занятости населения 39 591 вакансий, большинство из них — рабочие специальности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте по труду и занятости.

Среди рабочих профессий устойчивый спрос отмечается на специальности водителя автомобиля, монтажника, электрогазосварщика, маляра, повара, слесаря и плотника. Также регион нуждается в инженерах, бухгалтерах, медсёстрах, фельдшерах, воспитателях детских садов, охранниках. Высок спрос на уборщиков и подсобных рабочих.

На 1 октября 2018 года в службу занятости ЯНАО заявлено 14 112 вакансий, 65% из них — по рабочим профессиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Ямал: низкая безработица и высокая занятость

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